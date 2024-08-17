مي حلمي وعمرو دياب يخطفان الأنظار فى الساحل الشمالي – صور

شاركت الإعلامية مي حلمي جمهورها بصورة تجمعها مع النجم عمرو دياب في منطقة الساحل الشمالي.

ونشرت مي حلمي الصورة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، بإطلالة صيفية جريئة، وعلّقت بكلمة “الهضبة”.

يجدر بالذكر أن الفنان عمرو دياب قد أحيا حفلاً غنائيًا يوم الجمعة الماضي ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين. وقد ظهر الهضبة بشعر أصفر وشارب وذقن صغيرة باللون الأسود، مرتديًا بنطلون جينز وقميصًا، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير منذ لحظة صعوده على المسرح، وسط هتافات وتشجيع حار.

المصري اليوم