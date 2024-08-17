شاهد بالفيديو.. التيك توكر السوداني أبو أحمد يعترف: (كنت متزوج من حسناء جمال وطول وجسم عبارة عن بابور جامبو وأبكي وأذرف الدموع يومياً بسبب طلاقي منها)

كشف التيك توكر السوداني الشهير أبو أحمد خلال جولة أجراها مع إحدى الفتيات على تطبيق “تيك توك” عن زواجه لفترة قصيرة.

وقال أبو أحمد, الذي يلقب نفسه باسم الصاروخ الصيني, وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أنه تزوج فترة قصيرة أسماها بالفترة الانتقالية.

وتغزل التيك توكر في زوجته التي انفصل عنها لأسباب لا يعلمها حتى الآن, حيث وصفها بالحسناء قائلاً: (جمال وطول وجسم عبارة عن بابور جامبو وأبكي وأذرف الدموع يومياً بسبب طلاقي منها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين