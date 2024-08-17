شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يدخل في وصلة رقص مثيرة خلال حفل زفافه مع “الكورس” الشهير “عكرمة”

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زفاف سوداني بالقاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع العريس وهو سعيد ويتفاعل في الرقص خلال حفل زواجه.

وقدم العريس وصلة رقص وصفها المتابعون بالمثيرة مع صديقه عضو فرقة الفنان يوسف البربري, السابق “عكرمة”, وسط تعليقات متباينة ما بين ساخرة ومشيدة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين