مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم الفنان لطفي لبيب

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن تكريم النجم القدير لطفي لبيب في دورته الأربعين، التي ستُعقد في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد.

سيتم تكريم لطفي لبيب خلال حفل الافتتاح الذي سيُقام في قاعة مكتبة الإسكندرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام. وسيُقدَّم لبيب كأحد أعمدة السينما المصرية، الذي أثرى الساحة الفنية بأدواره المميزة على مدى عقود.

وأعرب لبيب عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، قائلاً: “أشعر بالفخر والامتنان لكل من ساندني ودعمني طوال مسيرتي. هذا التكريم يشكل دفعة قوية لمواصلة العمل وتقديم المزيد من الأعمال التي تليق بجمهوري الحبيب.”

لطفي لبيب له العديد من الأعمال التي ستظل محفورة في ذاكرة الجمهور، منها دوره في فيلم “السفارة في العمارة” حيث جسد شخصية السفير الإسرائيلي، ومشاركته في فيلم “مرجان أحمد مرجان” بجانب النجم عادل إمام، وفيلم “التجربة الدنماركية”. كما تميز بأدواره التلفزيونية، مثل دوره في مسلسل “البيت الكبير” و”ليالي الحلمية”.

يُعتبر مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.

بهذا التكريم، يضيف لطفي لبيب إلى سجله الحافل محطة جديدة من النجاح والاعتراف الجماهيري، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم السينما في مصر والعالم العربي.

جريدة الدستور