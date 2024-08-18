هالة صدقى توجه رسالة جديدة لـ شيرين عبدالوهاب: مبروك عودة الفنانة صاحبة الموهبة

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” مقطع فيديو قصيرًا من أغنية شيرين عبدالوهاب الجديدة “بتمنى أنساك”.

ووجهت هالة رسالة إلى شيرين قائلة: “أتمنى تزول، مبروك عودة شيرين الفنانة صاحبة الموهبة”.

ولم تكن هذه الرسالة الأولى التي تبعث بها هالة إلى شيرين، حيث كتبت في منشور آخر: “في كثير من الأحيان، الفنان الحقيقي كلما مر بمشاكل وضغوطات حياتية ازداد بريقًا. شيرين ازدادت صدقًا ومشاعر وجمالًا، وتظل ملكة المشاعر. مبروك يا جبارة”.

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين تعرضت لأزمة جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ تم حذف أحدث أغانيها من جميع المنصات الغنائية عقب طرحها بساعات قليلة، وذلك بناء على طلب شركة روتانا للإنتاج الفني، والتي عللت ذلك بأن شيرين لم تلتزم بعقدها معها، فيما نفى محامي شيرين صحة هذا الكلام وأكد أن حق شيرين ستأخذه بشكل قانوني.

جريدة الدستور