ياسمين صبري وهنا الزاهد.. «سلايف» !!

تلتقي ياسمين صبري وهنا الزاهد للمرة الأولى في عمل فني من خلال فيلم بعنوان «السلايف»، الذي سيتم تصويره قريبًا. الفيلم مأخوذ عن الفيلم التركي «حرب السلفات» الذي عُرض في عام 2020، ويخرجه معتز التوني، الذي وصف العمل بأنه كوميدي عائلي. وأضاف التوني أنه يراهن على ياسمين وهنا لتشكيل ثنائي ناجح في الأعمال الكوميدية والإنسانية المستقبلية، بعد نجاحهما البارز في السينما والتلفزيون.

وأشار التوني إلى أن «السلايف» سيحتفظ بطابع مصري رغم اقتباس فكرته من الفيلم التركي، ويتناول صراعات بين العروسين الأولى والجديدة في العائلة، ومنافساتهما المستمرة في كل شيء، بما في ذلك محاولة إنجاب أول طفل للفوز بالمنزل الكبير الذي يقيم فيه والدا الزوجين.

فيما تواصل ياسمين وهنا نجاحهما في السينما، حيث شاركت هنا في أبريل الماضي في فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» مع هشام ماجد، وهو فيلم كوميدي رومانسي تناول مشاكل زوجية أدت بهما إلى العوالم الموازية. حاليًا، تواصل هنا تصوير دورها في فيلم «ري ستارت» مع تامر حسني تحت إخراج سارة وفيق، وتنتظر عرض فيلم «بضع ساعات» الذي تشارك فيه مع مي عمر وأسماء جلال.

أما ياسمين فشاركت في ديسمبر الماضي في فيلم «أبو نسب» مع محمد إمام وماجد الكدواني، وجسدت فيه شخصية فتاة ترتبط بالزواج، ويتصادف خروج والدها المجرم من السجن في يوم زفافها، فتجد نفسها مع زوجها في قلب سلسلة من أحداث الانتقام بين العصابات، ويؤدي ذلك إلى إفساد حفل الزواج وشهر العسل.

صحيفة الاتحاد