معتز التوني: أتمنى تقديم فيلم كوميدي مع منى زكي

أعرب المخرج معتز التوني عن أمنيته في تقديم فيلم كوميدي مع الفنانة منى زكي، كما أعرب أيضًا عن تطلعه للعمل مع الفنان محمد رمضان في فيلم كوميدي، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الفيلم سيكون مختلفًا وناجحًا.

وخلال لقائه في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، كشف التوني أن الفنانين الذين يضحكونه أكثر هم محمد هنيدي، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، وأحمد حلمي.

كما تحدث معتز التوني عن نجاح فيلمه «X مراتي»، مؤكدًا أن النجاح يعود إلى التفاهم والانسجام بين فريق العمل. وأضاف أن الممثل محمد ممدوح، المعروف بـ «تايسون»، كان أول مرشح للفيلم، يليه كريم محمود عبدالعزيز، لكن الأخير كان مشغولاً. وأوضح التوني أنه تحدث مع هشام ماجد قبل سنتين ونصف عن الفيلم، وعندما انسحب كريم بسبب انشغالاته، وافق هشام على المشاركة، مما أضاف قيمة كبيرة للفيلم.

كما أعرب معتز التوني عن سعادته بعرض فيلم X مراتي في السعودية وحالة السعادة والإعجاب لدى الجمهور السعودي بالفيلم، مضيفا: «كان التحدي لدي أن أقدم أكشن وكوميديا في نفس الفيلم، واشتغلنا كثيرا وأخذ مجهود أن نجمع بين الكوميديا والأكشن وأردت أن أظهر بشكل مختلف في وجود فريق عمل مميز والجميع مشارك في هذا النجاح».

المصري اليوم