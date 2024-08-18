تعاون مشترك بين السودان ونيجريا فى مجال الثقافة والفنون

إلتقى السيد القائم بالأعمال بالإنابة الوزير المفوض أحمد عمر تبول بالسيدة هناء موسى وزيرة الثقافة والفنون والإقتصاد الإبداعي بنيجيريا، موخراً بالعاصمة أبوجا. تطرق اللقاء للتعاون المشترك في كافة مجالات الثقافة والفنون بين البلدين إستناداً على إتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين.

عبر السيد القائم بالأعمال عن رغبة الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الثقافة على ترقية العلاقات الثقافية إستناداً إلى العلاقات التاريخية والترابط القبلي الذي يربط شعبي البلدين. كما اكد حرص الجانب السوداني على تنشيط بنود هذه الإتفاقية عبر الآليات المختلفة.

كما ركز على اهمية التعاون وتبادل الخبرات في مجال الإقتصاد الإبداعي مع نيجيريا عبر الموروث الثقافي والتراثي الضخم للسودان كونه يمثل دولة ذات حضارة قديمة. في ختام حديثه، تم التاكيد على أهمية التواصل الثقافي كاداة ورافعة أساسية في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والشعبية بين البلدين.

من جانبها، عبرت السيدة الوزيرة عن سعادتها بالتعاون في المجال الثقافي مع السودان. ووصفت السودان بالبلد الغني بثقافته العربية والافريقية كونه متعدد الثقافات و الإثنيات مثل نيجيريا.