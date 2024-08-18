شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يعود لإثارة الجدل: (الناس بتقلدني في كل تفاصيلي ومركزين مع الردح والميك آب بتاعي وتم طرح قمصان في كل الأسواق تحمل اسمي)

عاد الفنان السوداني الشاب شريف الفحيل, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بمقطع فيديو جديد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشف الفحيل, عن تقليد الناس له في بعض تفاصيل حياته اليومية.

وأكد أنه أصبح محل انتباه وتركيز الجمهور من خلال المقاطع التي يقوم بنشرها وأبرزها فيديو الميك آب الضجة الذي أثار ردود أفعال كبيرة.

كما ذكر الفنان الشاب بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن الشباب قاموا بتقليده في بداياته الفنية عندما ظهر وهو يرتدي قمصان “كاروهات” تم طرحها بعد ذلك في الأسواق المختلفة تحمل اسم شريف الفحيل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين