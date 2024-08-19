والي الخرطوم يعزي في الحوري ويقف على ترتيبات إدخال التعليم الالكتروني

قدّم والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، واجب العزاء للمعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم في وفاة وزير التربية والتعليم الاتحادي، الأستاذ محمود سر الختم الحوري، الذي وافته المنية مؤخراً في القاهرة.

ونقل الوالي تعازي أعضاء حكومة الولاية لرئيس وأعضاء مجلس السيادة ولزملاء الفقيد من المعلمين والمعلمات، مشيداً بمآثر الفقيد وإسهاماته الكبيرة في دعم مسيرة التعليم في البلاد، وخاصة في توفيق أوضاع المعلمين الذين تخطوا الصعاب لاستئناف العام الدراسي جزئياً وفقاً لإجراءات الوزارة الاتحادية.

من جانبه، أثنى مدير عام وزارة التربية والتعليم، الأستاذ قريب الله محمد أحمد، على جهود الفقيد الوزير محمود سر الختم الحوري في دعم التعليم بمراحله المختلفة في الولايات، معبراً عن تقديره لمواقفه الداعمة لولاية الخرطوم.