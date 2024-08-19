النجمة الإيطالية صوفيا لورين تنعى زميلها النجم الفرنسي آلان ديلون

نعت النجمة السينمائية الإيطالية صوفيا لورين النجم السينمائي الفرنسي آلان ديلون، الذي وافته المنية الأحد عن عمر يناهز 88 عامًا.

ونشرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية رسالة من لورين، أعربت فيها عن حزنها العميق لوفاة ديلون.

وقالت لورين: “لم يكن ديلون زميلًا فحسب، بل كان صديقًا عزيزًا. سأظل أحبك دائمًا. وداعًا يا آلان.”

تربط لورين وديلون علاقة صداقة طويلة استمرت لعقود.

تعد لورين واحدة من أشهر الممثلات الإيطاليات، ومن المتوقع أن تحتفل بعيد ميلادها التسعين في 20 سبتمبر المقبل.

ومن أشهر أفلام لورين ” فيلم “زواج على الطريقة الإيطالية” والفيلم الكوميدي “البيت العائم”، وكانت لورين حصلت على جائزة الأوسكار عن بطولة فيلم “ومع ذلك يعيشون”.

يذكر أن ديلون شارك في أكثر من 80 فيلما طويلا، منذ أواخر الخمسينيات، وحتى عام 2008، عندما لعب دور يوليوس قيصر، في فيلم “أستريكس في الألعاب الأولمبية”.

واشتهر بأدائه دور رجال العصابات والمجرمين، في أفلام مثل “بيربل نون” و”الساموراي” و”سيسليان كلان” و”بورسالينو” وعمل مع كبار المخرجين الأوروبيين في عصره، مثل لوتشينو فيستكونتي وجان لوك جودار ومايكل أنجلو انطونيوني ولوي ماليه.

الشروق نيوز