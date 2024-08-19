حسن الرداد عن خفة ظل زوجته إيمي: بحس إنها سمير غانم على صغير

قال الفنان حسن الرداد إن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم تتمتع بخفة ظل لا توصف، مضيفًا: “أشعر بأنها نسخة مصغرة من سمير غانم”.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “حد النجوم”، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر شاشة “dmc”، والتي عرضت مساء الأحد، أن مسرحيته الجديدة “التلفزيون” التي يشارك فيها مع إيمي هي أول تجربة مسرحية تجمع بينهما.

وأشار الرداد إلى أنه يعشق العمل في المسرح، حيث يخلق تجربة فريدة بين الفنانين تختلف تمامًا عن الأفلام والمسلسلات، نظرًا لأنهم يقضون فترة طويلة على خشبة المسرح.

ولفت إلى أن هناك كيمياء مميزة تجمعه مع زوجته إيمي، ويشعر بالراحة الكبيرة بالعمل معها، موضحًا أن هذا الأمر ينعكس على جودة العمل الفني الذي يتم تقديمه.

ونوه بأن هذه المسرحية هي أول عمل لزوجته بعد فترة توقف الكبيرة في أعقاب وفاة والديها، موضحا أن الجمهور استقبلها بحرارة شديدة.

الشروق نيوز