يصغرها بـ37 عاما.. المطربة مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ66 برفقة صديقها الجديد – صور

تصدر اسم الفنانة الأمريكية مادونا محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ66 برفقة حبيبها الجديد، الذي يصغرها بفارق كبير في العمر.

وقد ظهرت مادونا وهي تحتفل بعيد ميلادها في إيطاليا مع حبيبها، لاعب الكرة أكيم موريس، الذي يصغرها بـ37 عامًا. وكانت مادونا قد تعرضت سابقًا لانتقادات واسعة، حيث دعاها جمهورها حول العالم إلى الارتباط برجل من جيلها، والتوقف عن مواعدة الشباب الأصغر منها سنًا، معتبرين أن ذلك يأتي فقط لإثارة الجدل وجذب الانتباه.

والفنانة الأمريكية مادونا من مواليد 16 أغسطس عام 1958 بولاية ميشيغان الأمريكية، وجاءت بدايتها الفنية مع الغناء في فترة الثمانينيات ومن أبرز الألبومات الغنائية التي أصدرتها خلال تلك الفترة هي ألبومات «Madonna -، Like a Prayer –» والعديد من الألبومات التي حققت إنتشارًا ونجاحًا كبيرًا حول العالم.

المصري اليوم