«استقبلتني في بيتها».. نورهان تكشف كواليس لقائها مع حنان ترك في أمريكا

كشفت الفنانة نورهان عن كواليس مقابلتها للفنانة حنان ترك في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

قالت نورهان خلال لقائها مع «المصري اليوم»، على هامش ختام مهرجان المسرح المصري: «أنا كنت في كاليفورنيا كنت رايحة أصلي الجمعة في الجامع زي أي حد طبيعي قالوا الفنانة حنان ترك ساكنة في المنطقة الفلانية وبتصلي في الجامع الفلاني».

وأشارت: «أنا اهتميت كواحدة من جمهورها أروح اتعرف عليها وأسلم عليها وهي الحقيقة اسقبلتني كأننا صحاب من سنين وكانت بتدعمني جدا في المشروع اللي كنت بحاول ابدأه هناك واستضافتني في بيتها ونصحتني نصايح كتير حياتية وفنية وأنا بعتز جدا إننا أصبحنا أصدقاء».

كانت الفنانة المعتزلة نورهان، قد شاركت جمهورها ومتابعيها صورة جمعتها بالفنانة حنان ترك، أثناء استقبالها لها بمنزلها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت نورهان صورتها مع حنان ترك، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «احلي هدية وعيدية ليا واجمل مفاجأة في العيد كانت قلب حنان اللي هي فعلا فيضً من الحنان».

المصري اليوم