إلزام الشركات الأجنبية بالتأمين على مجلس الإدارة والتنفيذيين

أعلنت “تداول السعودية” عن متطلبات جديدة للشركات الأجنبية التي ترغب في الطرح والإدراج في السوق السعودية، مشددة على ضرورة تأمين أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

ووفقًا للدليل الإرشادي الصادر عن “تداول”، يتعين على الشركات الأجنبية توفير تغطية تأمينية كافية من شركة تأمين محلية لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، تتناسب مع طبيعة وحجم أعمال الشركة.

وأوضحت “تداول” أن هذه التغطية تهدف إلى تعويض المساهمين والأطراف الأخرى عن الأضرار المحتملة الناتجة عن انتهاك أحكام نظام السوق المالية، أو اللوائح التنفيذية، أو عقد تأسيس الشركة، أو نظامها الأساسي، أو أي مستندات تأسيس أخرى. وتشمل التغطية الأخطاء، والإهمال، والتقصير في أداء الأعمال.

كما أشارت “تداول” إلى أن التغطية التأمينية يجب أن تغطي -على الأقل- التكاليف القانونية، والغرامات، والدعاوى القضائية، والاحتيال، وخيانة الأمانة، والانتهاكات غير المقصودة لمبدأ السرية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات الإفصاح سنويًا عن تفاصيل هذه التغطية لضمان الشفافية والامتثال.

وتضمن الدليل الإرشادي أيضًا عدة متطلبات أخرى، منها إلزام الشركات الأجنبية الراغبة في الطرح والإدراج في السوق السعودية بأن يكون مدقق حساباتها من إحدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى: ديلويت، إرنست ويونغ، كي بي إم جي، وبرايس ووترهاوس كوبرز.

وأكدت «تداول» أنَّ هـذه الوثيقة تستهدف مساعدة الشركات الأجنبيَّة التي ترغـب في الطرح في السوق المالية السعوديَّة، ولا يمثِّل الالتزام بما ورد فيها ضمان للحصول على موافقات هيئة السوق المالية، وشركة تداول السعوديَّة على الطرح.

وجاء الدليل لتوضيح المعايير المتعلقة بطرح وإدراج الشركات الأجنبيَّة الراغبة بالانضمام إلى السوق المالية السعوديَّة؛ لتسهيل حصولها على الموافقات المطلوبة، مع الالتزام بالقواعد التنفيذيَّة للسوق ومتطلَّبات اللوائح التنفيذية الأُخْرى ذات العلاقـة.

ويتيح الدليل الفرصة للمصدر الأجنبي الراغب بالإدراج فـي السوق الرئيسة بتقييم الطلـب بشـكل أوَّلي قبل التقدُّم بطلب الموافقة على الطرح والإدراج من خلال المستشار المالي.إدراج الشركات الأجنبية

التأمين على أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

تعويض المساهمين عن الأضرار المحتملة

التغطية تشمل التكاليف القانونية، والغرامات، والدعاوى

الإفصاح سنويًّا عن تفاصيل التغطية

تحديد 4 مكاتب محاسبيَّة للتعاقد

جريدة المدينة