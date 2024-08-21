دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها الراحلين.. ماذا قالت؟

طلبت الفنانة دنيا سمير غانم من متابعيها الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، كما اعتاد جمهورها على رؤية ذلك منها بشكل مستمر، حيث تتذكرهما بالدعاء بشكل دوري.

وعبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، نشرت دنيا دعاء خاصًا لهما جاء فيه: “اللهم في هذا الفجر ارحم الأستاذ سمير غانم والسيدة دلال عبد العزيز، اللهم اغفر لهما وأروي أرواحهما من أنهار جنتك، وهب لهما رضوانًا ونعيمًا وأكرمهما بالفردوس الأعلى يا رب العالمين”.

وتواصل دنيا سمير غانم تصوير بقية مشاهد فيلمها الجديد روكي الغلابة، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائية.

الوطن نيوز