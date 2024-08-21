حساب شيرين عبد الوهاب عبر «انستجرام» يقترب من مليون متابع

في خطوة جديدة للتواصل المباشر مع جمهورها، أنشأت الفنانة شيرين عبد الوهاب حسابًا رسميًا على منصة “إنستجرام”، بعد فترة من الغياب، مما يؤكد حرص النجمة المصرية على الاقتراب من محبيها ومشاركة تفاصيل حياتها الفنية والشخصية معهم.

وقد وصل عدد متابعي حسابها الرسمي على “إنستجرام” إلى ما يقرب من مليون متابع، وبدأت شيرين في نشر أخبارها الفنية بشكل منتظم عبر هذا الحساب.

كما أوضحت من خلال الحساب أن القنوات القديمة لم تعد تحت سيطرتها، وأن هناك نزاعًا قضائيًا جاريًا بشأنها. وأكدت أن أي أغانٍ أو محتوى يتم نشره عبر تلك القنوات، مثل الإعلان عن طرح أغاني “بتمنى أنساك”، “اللي يقابل حبيبي”، و”هنحتفل”، بالإضافة إلى الأغاني الجديدة المرتقبة، لا علاقة لها بها.

ودعت جمهورها إلى عدم تصديق أي محتوى يُنشر على هذه الحسابات، مؤكدة أنها لا تمتلك السيطرة عليها وأن هناك من يستغل اسمها ونشاطها الفني، مضيفة أنها تمتلك حاليًا منصات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «انستجرام» و«إكس».

الوطن نيوز