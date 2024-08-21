بينها إنقاص الوزن.. 12 فائدة لمشروب القرفة والكركم

إن اتباع طقوس صباحية صحية يبقي الشخص نشيطًا ويعزز أيضًا الصحة العامة والتمثيل الغذائي، ومن الطقوس الصباحية التي يمكن أن يقوم الشخص بإضافتها إلى روتينه اليومي الصباحي هي أن يتناول ماء القرفة والكركم، وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India.

ويتميز مشروب ماء القرفة والكركم بطعم ورائحة خفيفة من مسحوق القرفة ولون مصفر من الكركم مما يهدئ الحواس بالتأكيد وعلاوة على ذلك، سيساعد في تحسين الصحة العامة، كما يلي:

فوائد القرفة والكركم

1. تأثيرات مضادة للالتهابات

وفقًا لخبراء الصحة، يتمتع كل من الكركم والقرفة بخصائص قوية مضادة للالتهابات. يساعد الكركمين الموجود في الكركم والسينامالدهيد الموجود في القرفة على تقليل الالتهاب في الجسم، مما يمكن أن يخفف من أعراض الحالات الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل.

2. تعزيز جهاز المناعة

يُقال إن الكركم له خصائص مضادة للأكسدة والميكروبات، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة. من ناحية أخرى، تحتوي القرفة أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في مكافحة العدوى وتعزيز المناعة بشكل عام.

3. تحسين الهضم

ثبت أن القرفة يمكن أن تحفز الإنزيمات الهضمية، مما يساعد أيضًا في تكسير الطعام وتحسين الهضم. كما يعزز الكركم إنتاج الصفراء، وهو أمر ضروري لهضم الدهون.

4. تنظيم مستويات السكر في الدم

ووفقًا لخبراء التغذية، يُعرف عن القرفة أنها تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بمرض السكري أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري. ويقال إن الكركم يعزز حساسية الأنسولين، مما يساعد الجسم على استخدام الغلوكوز بشكل أكثر فعالية ويمكن أن يؤدي إلى تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

5. جيد لصحة القلب

وفقًا للدراسات، يمكن أن يساعد كل من الكركم والقرفة في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية، مما يساهم في تحسين صحة القلب. كما تدعم خصائص الكركم المضادة للالتهابات صحة القلب عن طريق تقليل الالتهاب الشرياني.

6. مساعدة في إنقاص الوزن

يمكن للكركم تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويمكن أن تساعد القرفة في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وكلاهما يمكن أن يساعد في إدارة الوزن على المدى الطويل.

7. جيد للبشرة

يقال إن مضادات الأكسدة الموجودة في الكركم تساعد في مكافحة الجذور الحرة، وتقليل علامات الشيخوخة وتعزيز توهج صحي. من ناحية أخرى، يقال إن خصائص القرفة المضادة للميكروبات تساعد في مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب.

8. تقليل الألم ووجع العضلات

وفقًا للخبراء، يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في القرفة والكركم في تقليل الألم ووجع العضلات.

9. تحسين الوظيفة الإدراكية

تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة ربما تساعد في حماية الدماغ وتحسين الوظيفة الإدراكية وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.

10. تعزيز صحة الدماغ

لقد ثبت أن الكركمين الموجود في الكركم يعبر حاجز الدم في الدماغ وله خصائص عصبية وقائية. كما يمكن للقرفة، وفقًا للخبراء، أن تعزز الوظائف الإدراكية، بما يشمل الذاكرة وقدرات التعلم.

11. مفيد لإزالة السموم: يتمتع كل من الكركم والقرفة بخصائص طرد السموم، لأنهما يساعدان في تطهير الكبد وتحسين عمليات إزالة السموم بشكل عام والمساعدة في تحسين أداء الجسم.

12. التأثيرات المضادة للميكروبات: تتمتع القرفة بخصائص مضادة للميكروبات الطبيعية، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات ومنع نمو بعض البكتيريا.

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