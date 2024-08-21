شاهد بالفيديو.. بطريقة غريبة.. رجل يقوم بضرب مطربة سودانية بأموال طائلة من “النقطة” وسط تجاوبها وعدم ممانعتها وساخرون: (ضربها عشان مصلحتها)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بسخرية كبيرة مقطع فيديو تم تصويره من إحدى الحفلات الخاصة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربة قيل أنها سودانية, وهي تقدم وصلة غنائية خلال الحفل.

https://www.facebook.com/reel/480325454468613

وتفاجأت المطربةبرجل يقف أمامها ويرمي عليها أموال “النقطة” بطريقة غريبة, أظهرته وكأنه يقوم بضربها بالأموال.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين, سخر من تصرف الرجل حيث كتب أحدهم ساخراً: (ضربها عشان مصلحتها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين