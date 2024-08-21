شاهد بالفيديو.. بنظرات مضحكة الفنانة إنصاف مدني تسخر من عروس سودانية قدمت فواصل من الرقص المثير في ليلة فرحها على أنغام إحدى أغنياتها

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل أحيته الفنانة إنصاف مدني.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قامت ملكة الدلوكة بالسخرية من العروس التي غنت لها في ليلة فرحها.

وسخرت إنصاف مدني, من العروس بنظرات مضحكة وكانت العروس قد تفعل في الرقص أثناء تقديم المطربة وصلتها الغنائية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين