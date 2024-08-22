قطر تزيد حيازتها من الذهب إلى 30.7 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2024

بلغ إجمالي قيمة حيازة قطر من الذهب بنهاية شهر يوليو الماضي 30.7 مليار ريال، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق، ما يمثل 16% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للدولة وفق بيانات مصرف قطر المركزي نشرتها منصة CNBCعربية.

وتحتل قطر المرتبة 38 عالمياً في ملكية المعدن الأصفر وبما يزيد عن 106.4 طن بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

وزادت قطر من وتيرة مشترياتها من الذهب من مستوى 40 طناً في فبراير 2020 للتجاوز 100 طن بنهاية عام 2023.

الشرق القطرية