حسن الرداد يثير حماس الجمهور ببوستر صيفي غامض

أشعل الفنان حسن الرداد حماس جمهوره بنشر بوستر دعائي غامض عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستجرام. أثار هذا البوستر الصيفي الكثير من التساؤلات بين المعجبين الذين يتساءلون عما إذا كان هذا المشروع الجديد سيكون أغنية، فيلمًا، أم مسلسلًا يخطط لتقديمه في موسم رمضان القادم.

في الصورة، يظهر حسن الرداد بإطلالة صيفية مميزة، مع آثار تان واضحة على بشرته، وسط أجواء صيفية مليئة بعناصر البحر والشمس، مما زاد من تشويق الجمهور ورفع من مستوى حماسهم لمعرفة المزيد عن هذا المشروع الكبير.

الجمهور ينتظر بفارغ الصبر الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع، والذي من المتوقع أن يعلن عنه حسن الرداد قريبا. هل سيكون أغنية جديدة تحمل روح الصيف أم فيلم يروي القصص الصيفية أم مسلسل ينتظر الجمهور في رمضان القادم؟

بوابة الأهرام