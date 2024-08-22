شاهد بالفيديو.. التيك توكر السوداني الشهير أبو أحمد يهدي عروسته الحسناء “ناريمان” سيارة جديدة في ليلة زفافهما

أكد التيك توكر, السوداني الشهير أبو أحمد إهدائه عروسته سيارة جديدة في ليلة زفافهما المتوقع إقامته بالعاصمة السعودية الرياض التي يقيم فيها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد التيك توكر الذي يلقب نفسم باسم الصاروخ الصيني, تجهيزه سيارة “نيسان”, لعروسته “ناريمان”.

وكان أبو أحمد, قد دخل في علاقة عاطفية مع “ناريمان”, التي تعرف عليها خلال جولة على تطبيق “تيك توك” الشهير.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين