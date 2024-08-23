إلهام شاهين في عيد العذراء: “مريم” السورة الوحيدة في القرآن باسم امرأة

قدمت الفنانة إلهام شاهين تهنئتها للشعب المصري بمناسبة عيد العذراء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الذي يصادف 22 أغسطس من كل عام.

كتبت إلهام شاهين: “كل عيد عدرا وكل البشر طيبين في كل مكان في العالم.. سورة مريم هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي تحمل اسم امرأة، والتي اصطفاها الله على نساء العالمين. هي مكرمة عند المسلمين والمسيحيين، ربنا ينشر الخير والمحبة والسلام بين الناس جميعاً”.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حالياً بعيد العذراء مريم، الذي يُحيي ذكرى صعود جسد العذراء إلى السماء وفقاً للاعتقاد المسيحي، وذلك بعد صيام استمر لمدة 15 يوماً.

ويتميز صوم السيدة العذراء بانقطاع الأقباط خلاله عن تناول اللحوم أو أي منتجات حيوانية وداجنة مع الاكتفاء بتناول الأسماك والمنتجات النباتية، وخلال الليلة الأخيرة من الصوم تشهد الكنائس إقامة ما يسمى بالدورة أو “الزفة” التي تشهد خروج الشمامسة حاملين أيقونة كبيرة للسيدة العذراء وأمامهم أطفال يلبسون ملابس الشمامسة البيضاء ابتهاجا بهذه المناسبة وكعادة سنوية تدخل الفرحة والبهجة في قلوب الجميع.

بوابة فيتو