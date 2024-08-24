شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تفاجئ الجميع وتعود إلى السودان وتناشد النازحين بالعودة إلى البلاد: (أمرقوا من القاهرة تعالوا بلدكم بخيرها وسماحتها ورزقها)

فاجأت المطربة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من مدينة بورتسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد وصلت سيدة الغناء السوداني لمدينة بورتسودان قادمة من دولة الإمارات التي كانت تقيم فيها من قبل الحرب.

وظهرت القلعة, وهي راكبة على مركب بثغر السودان, كما ظهرت في لقطات أخرى وهي تقف مع جنود الجيش وتغني لهم.

وطالبت سيدة الغناء السوداني, بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, السودانيين الذي نزحوا خارج السودان بالعودة إلى بلادهم.

وقالت في حديثها الذي وجهته للسودانيين في مصر: (أمرقوا من القاهرة تعالوا بلدكم, بلدكم بخيرها وبسماحتها وبأمانها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين