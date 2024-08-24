شيرين عبدالوهاب ترد على معجبة نصحتها: «كفاية أنتخة»

نشرت إحدى معجبات شيرين عبدالوهاب، فيديو تدعم فيه الفنانة، بعد أزماتها الأخيرة وحذف أغانيها .

وقالت المعجبة، في الفيديو: «شيرين عبدالوهاب، عارفة لما حد يحبك أوي ويدعيلك ويقولك ربنا يوقفلك ولاد الحلال؟، هما حواليكي دلوقتي وأنتي في إيد أمينة، خلاص كفاية أنتخة وخليكي قطر معدي، أنا بسجل الفيديو ده في ظروف ما يعلم بيها إلا ربنا، ولكن حق الإنسان على أخوه الإنسان أنه يشجعه، وأنتي الناس كلها بتشجعك».

و ردت شيرين عبدالوهاب، على الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع «X»:«شكرًا ليكي، أنتي بتتكلمي صح جدًا، يسلم فمك».

شكرا ليكى♥️

انتى بتتكلمى صح جدا 👍

يسلم فمك pic.twitter.com/u8mEV0lWbA — Sherin Abdelwahab (@Sherinthesinger) August 23, 2024

المصري اليوم