“البنك سرقوه” .. حضور جماهيري كبير

يشهد مسرح يو أرينا إقبالاً جماهيريًا كبيرًا خلال عرض مسرحية “البنك سرقوه” التي يؤدي بطولتها النجمان كريم محمود عبدالعزيز وأشرف عبد الباقي، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، والذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وقد لاقت المسرحية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، حيث امتلأ المسرح بالكامل وسط تصفيق حار لأداء أبطال العمل على خشبة المسرح. يأتي هذا العمل كجزء من التعاون المشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

تدور أحداث مسرحية “البنك سرقوه” في إطار كوميدي حول هروب مجرم خطير من السجن وتخطيطه لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.

مسرحية “البنك سرقوه” تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، والمسرحية من بطولة أشرف عبد الباقي، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، مصطفى بسيط، إبرام سمير، مصطفى البنا شريف حسني ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

جريدة الدستور