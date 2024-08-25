طبيب محمد منير يكشف تطورات حالته الصحية

كشف الدكتور نورالدين عبدالرحيم، أستاذ الأشعة التداخلية بجامعة فرانكفورت، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير عبر مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأكد الدكتور نورالدين قائلاً: “أطمئن جمهور الكينج محمد منير على سلامته، وأتمنى له دوام الصحة والعافية. دعواتنا القلبية له بكل الخير والمحبة والتقدير”.

ويرجع سبب تأجيل حفل الكينج محمد منير بالإسكندرية إلى خضوعه لفحوصات طبية ليطمئن على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

جريدة الدستور