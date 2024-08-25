تكريم غادة عبد الرازق وهنا الزاهد ونيكول سابا ومي كساب.. نجوم الدورة الثالثة من ملتقى التميز والإبداع العربي

يستعد ملتقى التميز والإبداع العربي في دورته الثالثة، برئاسة الدكتورة داليا المتبولي، لتكريم عدد من أبرز نجوم الفن، وذلك خلال حفل سيقام برعاية أكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة، والمقرر انعقاده يوم 7 سبتمبر المقبل.

ومن بين المكرمين، ستحصل الفنانة غادة عبد الرازق على جائزة سيدة الدراما العربية، كما سيتم تكريم الفنانين مي كساب، نيكول سابا، هنا الزاهد، حمادة هلال، يسرا اللوزي، منذر رياحنة، سهر الصايغ، هاجر أحمد، وغيرهم من نجوم الفن خلال فعاليات هذه الدورة من الملتقى.

وأعربت غادة عبد الرازق، عن سعادته الكبيرة بالتكريم حيث كتبت عبر حسابه بموقع انستجرام: جمهوري الكريم الغالي، أنتوا كل حاجة في الدنيا وأحلى حاجة ربنا كرم الواحد بيها، تشجيعكوا وحبكوا خلوا الواحد في أعلى مكانة، شكرًا من كل قلبي.

بوابة الفجر