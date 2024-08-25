شاهد بالفيديو.. (بورتسودان الصدف والفريعات النجف).. الفنانة عشة الجبل تتغزل في شاب قابلته بمدينة بورتسودان وثير ضجة واسعة (شايفين الولد الحلو دا)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للفنانة المثير للجدل عشة الجبل, أثار ضجة واسعة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع, الجبلية وهي تقف مع أحد أصدقائها الشباب بمدينة بورتسودان.



ورحبت المطربة الضجة خلال المقطع بمدينة بورتسودان وأهلها, وقالت بطريقتها المعروفة: (بورتسودان الصدف والفريعات النجف).

كما تغزلت الجبلية وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, في الشاب الذي كان يقف معها وقالت مخاطبة متابعي الفيديو: (شايفين الولد الحلو دا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين