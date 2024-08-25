شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تخطف الأضواء بالزي العسكري في إطلالة جديدة على التلفزيون القومي

خطفت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حلت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني ضيفة على شاشة تلفزيون السودان, أعلنت من خلالها دعمها ومساندتها للقوات المسلحة في حربها ضد قوات الدعم السريع.

وظهرت القلعة, التي تتواجدت هذه الأيام بمدينة بورتسودان, بشرق السودان, خلال الحلقة وهي ترتدي الزي العسكري.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين