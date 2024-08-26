مدير الإدارة العامة لتأمين التعدين يؤكد الإهتمام بتأمين الإقتصاد الوطنى

أشار اللواء شرطة (حقوقى) محمد أحمد عبدالله الزين عقب تسلمه مهامه مديرا للإدارة العامة لتأمين التعدين إلى أهمية الجهود التى تضطلع بها الإدارة العامة لتامين التعدين فى حماية الإقتصاد الوطنى وحفظ موارد وثروات الوطن مؤكدا حرص وإهتمام إدارته بالمحافظة على مكتسبات الوطن وحقوق المواطن وذلك من خلال عمليات التأمين والحماية لكافة منشآت وشركات التعدين بالبلاد وذلك وفق خطط مدروسة وبرامج موضوعة تهدف للإرتقاء بالعملية التأمينية.

مبينا أن الإدارة تضطلع بمهام وواجبات تأمين كل مواقع ومقار شركات التعدين نسبة للأهمية الإقتصادية لهذه القطاعات بدعمها للإقتصاد الوطنى ورفدها لخزينة الدولة مشيرا إلى إستعداد إدارته للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة من أجل تعدين أمن ومستقر خاصة بعد الزيارات التعريفية التى تمت مع الجهات ذات الصلة وتوجت بلقاء السيد وزير المعادن ومدير الشركة السودانية للتعدين والإدارات المعنية بالتعدين .

المكتب الصحفي للشرطة