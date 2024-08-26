الحلف الجنجويدى يواصل إرتداء اللا-شيء:

بعد فشل الكروت السابقة سيلعب الحلف الجنجويدى كرت التهديد بتقسيم السودان لبلوغ أهدافه فهو حلف لا يزعه وازع وطني أو أخلاقي في بحثه عن الهيمنة سواء أن كان ذلك الحرب أو الإبادة الجماعية أو العنف الجنسي والتهجير القسري.

ولا يقلق منام الحلف الجنجويدى وأبواقه وبوقاته أن الجنجا لا يمثلون دارفور أو أي شبر جغرافي أو إثني أو قبلي من مكوناتها. الجنجا مجرد حلف عصبجى مافيوى عميل يضم أعضاء وعضوات عسكريين وسياسيين من جميع أقاليم ومدن السودان ودول الجوار. كما يضم الحلف “مثقفين” وكتاب من جميع ألوان الطيف السوداني الحداثي بشقيه الديني والعلماني. ومع ذلك يظل الجنجا حلف مرفوض واسعا داخل دارفور وكردفان وفي كل أنحاء السودان.

ولكن هذه الحقائق الأولية عن أن الجنجا لا يمثلون إلا أنفسهم النتنة لن تمنع تحالف دخل مرحلة ألياس السياسي من إشهار كرت التقسيم بعد أن فشل في بلوغ مراده بالحرب والإغتصاب والمناورات السياسية والإعلامية. وفي هذا استهتار بوحدة السودان يماثل استهتار الحلف بحياة ملايين السودانيين.

وكالعادة سيتم لعب كرت التقسيم بغرض الإبتزاز السياسي معية حملة إعلامية تتهم الجيش والاخوان بالسعي لتفتيت السودان. فقد تعود هذا الحلف الرخيص إسقاط عيوبه علي الآخرين.

ولكن بعد أن دفع السودانيون كل هذه الأثمان الفادحة ولم يعد لديهم الكثير مما قد يخسرونه فلن يرضخوا للابتزاز خاصة بعد تصاعد موجات الوعي العام بما يحيك الحلف الجنجويدى من دسائس ضد أهل السودان.

معتصم اقرع

