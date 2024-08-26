بعد مداخلتها مع عمرو أديب.. تفاصيل تنحي ياسر قنطوش عن قضايا شيرين عبدالوهاب

أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش بيانًا صحفيًا أعلن فيه تنحيه عن تولي قضايا الفنانة شيرين عبدالوهاب، واعتذاره عن الاستمرار كمحاميها الخاص.

وأوضح ياسر قنطوش في بيانه صباح السبت، أنه لم يخسر أي قضية دافع فيها عن الفنانة شيرين عبدالوهاب منذ بدء تعاونه معها قبل سنوات. وأشار إلى أن ما ذكرته شيرين في مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب كان يقصد به أحد المحامين الذين تولوا قضاياها مع شركة روتانا قبل توليه الملف. كما أكد قنطوش أن الإعلامي عمرو أديب اقتطع جزءًا كبيرًا من لقائه معه في برنامج “الحكاية”، واكتفى بعرض دقائق قليلة لم توضح موقف شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا بشكل كامل.

وأشار المستشار ياسر قنطوش إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الأحد المقبل للكشف عن العديد من المفاجآت وتفاصيل قرار عدم العمل مرة أخرى مع الفنانة شيرين عبدالوهاب.

يُذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تحدثت في وقت سابق من صباح اليوم عن أزمتها مع شركة روتانا، التي أثارت ضجة خلال الأيام الماضية بعد حذف الشركة لأربع من أغانيها مؤخرًا.

وانفعلت شيرين عبدالوهاب على الهواء أثناء حديثها عن الشرط الجزائي والتعويضات للشركة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» مع عمرو أديب قائلة: «شغلي مش هدية لحد ده رزقي ورزق عيالي، مش كفاية واخدين منى 8 مليون جنيه بالغلط، دي فلوس عيالي يافندم».

المصري اليوم