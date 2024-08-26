أحمد السقا يفاجئ جمهوره بالقفز من الطائرة : لو السعادة عايزاك هتجيلك

شارك الفنان أحمد السقا جمهوره، فيديو جديد وهو يمارس رياضة القفز من الطائرة، إذ بدا الفيديو مُحمسًا وبه جرعة كبيرة من الطاقة الإيجابية.

ونشر السقا الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه قائلًا: «إياك والبحث عن السعادة.. دعها تبحث عنك.. لأنك لو دورت عليها احتمال كبير ماتلاقيهاش لكن لو السعادة عايزاك هاتجيلك وإنت مش مستنيها وده إحساس أحلى بكتير.. ساموراي».

المصري اليوم