جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة لتهريب ماده الآيس المخدرة

أحبطت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمد محمود، مدير عام جمارك طرود البريد، محاولة تهريب مادة الأيس المخدرة، التي كانت مخفاة داخل طرد مأكولات شخصي مرسل إلى الخارج.

ووفقًا لبيان صادر عن مصلحة الجمارك اليوم، تمكن رجال الجمارك بجمرك الـDHL، برئاسة الدكتورة فريده سليم، مدير الجمرك، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والبحث الجنائي بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي، من ضبط وإحباط محاولة تهريب مادة الأيس المخدرة.

المصري اليوم