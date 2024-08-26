شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. جمهور جنوب السودان يغني ويرقص في المدرجات على أنغام الأغاني الوطنية (نحنا في السودان نهوى أوطانا) خلال تشجيعه لفريق الهلال أمام الأهلي الليبي

خطف مقطع فيديو تم تصويره من مدرجات إستاد جوبا الدولي, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر الترند.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام جمهور جنوب السودان بمؤازرة وتشجيع فريق الهلال السوداني بقوة في مباراته ضد فريق الأهلي بنغازي, خلال المباراة التي احتضنها استاد جوبا بجنوب السودان, لحساب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

ورقص جمهور جنوب السودان الذي أرتدى الزي الأزرق شعار نادي الهلال على أنغام الأغنية السودانية الوطنية (نحنا في السودان نهوى أوطانا) التي عزفتها فرقة موسيقية بالمدرجات.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن جمهور الجنوب كان قد ساند المريخ بقوة أيضاً في مباراته التي لعبت يوم السبت أمام النصر الليبي, والتي كسبها المريخ بثنائية كفلت له التأهل رفقة الهلال.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين