شاهد بالصورة.. جمهور الهلال يصفها بلقطة المباراة ويشيد بالروح الرياضية.. مدرب المريخ يتفاعل ويصفق من المدرجات معبراً عن فرحته بهدف الهلال في مرمى الأهلي الليبي

تداول الجمهور الرياضي السوداني بشكل عام وجمهور فريق الهلال بشكل خاص, لقطة حظيت بتفاعل كبير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد رصدت الكاميرات مدرب فريق المريخ الند التقليدي لفريق الهلال وهو يقف ويصفق احتفالاً بهدف الهلال في شباك الأهلي بنغازي الليبي في المباراة التي جرت عصر الأحد على ملعب إستاد جوبا بجنوب السودان.

وظهر إبراهيم حسين “إبراهومة”, وهو يتفاعل مع هدف التعادل للهلال والذي كفل له التأهل للدور القادم رفقة فريق المريخ.

الجدير بالذكر أن الهلال كان قد تأهل للدور القادم بعد تعادله أمام الأهلي بنغازي الليبي, بهدف لكل, وكان المريخ قد سبقه بالتأهل عصر السبت عقب فوزه على ممثل ليبيا الثاني فريق النصر بهدفين دون مقابل على ملعب جوبا أيضاً.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين