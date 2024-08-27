مفوض الاستثمار بشمال كردفان يكشف عن رؤية الإستثمار لمابعد الحرب

أعلن الدكتور عبد الرحمن منوفلي قرشي، مفوض الاستثمار بولاية شمال كردفان، عن رؤية شاملة للاستثمار في الولاية لما بعد الحرب.

وأوضح في تصريح لوكالة (سونا) أن الرؤية تركز على العمل وفق منظومات إنتاجية متكاملة تشمل الزراعة، الثروة الحيوانية، الطاقة الشمسية، وتصنيع الحبوب الزيتية واللحوم. وأشار إلى أن ولاية شمال كردفان تتمتع بمقومات تجعلها مؤهلة لإقامة مدن صناعية، بفضل وفرة الموارد الاقتصادية والمواد الخام المتنوعة، بالإضافة إلى الموارد البشرية والموقع الجغرافي المتميز. وأكد أنه سيتم تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات ذكية لدفع عجلة الاستثمار في الفترة المقبلة، مشدداً على استعداد المفوضية لتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالولاية.

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