الداخلية القطرية: الحبس والغرامة 10 آلاف عقوبة تصوير الحوادث حتى لو للتوعية

شدد النقيب خالد عبدالله الكواري، ضابط تحقيق مروري بالإدارة العامة للمرور، على ضرورة عدم تصوير الحوداث المرورية لغير المصرح لهم وذلك للحفاظ على خصوصية الآخرين وتجنبا للمساءلة القانونية.

وأكد النقيب الكواري في مقابلة على شاشة تلفزيون قطر، على أن القانون يجيز للأشخاص المتسببين في الحادث المروري تصويره لإرفاقه عبر تطبيق مطراش لإثبات وتسجيل الحادث.

وأضاف: غرامة تصوير الحوادث المروية واضحة في القانون القطري وفقاً للمادة (333) من قانون العقوبات: “يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً”.

كما أفاد بأن تصوير الحادث بحسن نية للتوعية قد يعرض الأشخاص للمساءلة القانونية ، لأن هناك أضرارا قد تقع على الضحايا بسبب الإصابات أوالوفيات حتى ولو كان القصد من التصوير التوعية، وأردف: هناك جهات مختصة بالتوعية مثل إدارة العلاقات العامة بالداخلية و إدارة التوعية والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور.

ونبه الكواري إلى أنه لا حاجة لتصوير الأشخاص حتى عند التبليغ عن مخالفة مرورية عبر مطراش، حيث يتم الاكتفاء بتصوير اللوحة المرورية وأضرار السيارة، ومن ثم يتواصل المحققين في التحقيق المروري مع الأشخاص المبلغين لمعرفة أسباب الحادث.

الشرق القطرية