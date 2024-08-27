شاهد بالصورة.. بأزياء ضيقة ومحذقة.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تعود لإشعال مواقع التواصل بإطلالة مثيرة للجدل والجمهور يتغزل: (فرسة وست بنات الجيل)

عادت الفنانة والممثلة السودانية الشهيرة مونيكا روبرت, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عادت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني للظهور على السوشيال ميديا بعد فترة من الغياب.

وظهرت مونيكا, في إطلالة جديدة وهي ترتدي أزياء ضيقة ومحذقة أثارت ضجة واسعة وسط تعليقات متباينة ما بين ساخرة ومنتقدة ومتغزلة في المطربة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد انتقد البعض الظهور المثير للمطربة على شاكلة (طبيعي فاكة العرش وما عاوزة تحافظ على حشمتها) فيما تغزل البعض الأخر في حسناء الفن وكتب أحدهم: (فرسة وست بنات الجيل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين