شاهد بالفيديو.. عراك واشتباك بالأيدي بين لاعبي أهلي بنغازي الليبي داخل الملعب عقب التعادل مع الهلال السوداني ووداع أبطال أفريقيا

شهدت نهاية مباراة الهلال السوداني, والأهلي بنغازي الليبي, ضمن الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا أحداث مثيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد دخل اثنين من لاعبي الفريق الليبي, في عراك واشتباك بالأيدي عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة.

ووفقاً لمقطع فيديو متداول في اشتباك اللاعبين مع بعضهما, أثناء خروجهما من الملعب وفي طريقهما لغرفة الملابس بإستاد جوبا.

الجدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وهو ما كفل للهلال التأهل للدور القادم مستفيداً من فوزه في ليبيا بهدف نظيف.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين