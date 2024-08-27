شاهد بالفيديو.. وسط صيحات وصراخ النساء الحاضرات.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل في القاهرة بوصلة رقص مثيرة على أنغام “الهجروك عليا”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع مقطع فيديو للفنانة الشهيرة هدى عربي.

وظهرت سلطانة الطرب خلال المقطع الذي شاهده محرر موقع النيلين, وهي تغني في حفل خاص بالعاصمة المصرية القاهرة وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع.

وأشعلت الفنانة هدى عربي الحفل بفواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية “الهجروك عليا” وسط صراخ وصيحات بعض النساء الحاضرات, تعبيراً عن اعجابهن برقصات الفنانة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين