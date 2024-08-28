شاهد بالفيديو.. الناشط صلاح سندالة يسخر من زيارة الفنانة ندى القلعة لمدينة بورتسودان: (جضومك زي لقيمات الصدقة وبورتسودان بقى اسمها بورت قونات)

سخر الناشط السوداني المعروف صلاح سندالة, من الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” التي زارت السودان مؤخراً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن القلعة, كانت قد فاجأت الجميع بزيارتها الأخيرة لمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وسخر سندالة, في مقطع فيديو متداول من زيارة الفنانة الشهيرة لمدينة بورتسودان والتي وصفها بأنها أصبحت “بورت قونات”.

كما سخر وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين من مطالب الفنانة ندى القلعة, للسودانيين الذين نزحوا إلى مصر بالعودة إلى وطنهم من جديد.

ووصف سندالة, الفنانة الشهيرة قائلاً: (جضومك زي لقيمات الصدقة) وطالبها بإعادة إبنها للسودان مع إبناء قيادات الجيش.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين