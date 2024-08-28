شكلها فاجأ الجميع .. شاهد هل أعادت “الأنف الصناعية” حورية فرغلي لجمالها المعهود؟

في خطوة لافتة، استعادت الفنانة حورية فرغلي جزءًا كبيرًا من مظهرها الطبيعي بعد تركيب أنف صناعي تم تصميمه خصيصًا لها في لندن، ليطابق ملامح أنفها قبل الحادث المؤسف الذي تعرضت له أثناء ممارستها لرياضة الفروسية. هذه الخطوة، التي اقترحها المخرج خالد الحجر، جاءت بعد سلسلة من العمليات الجراحية والفحوصات الدقيقة في إنجلترا، وأثمرت عن نجاح كبير، مما أعاد لحورية فرغلي جمالها وثقتها بنفسها.

وأوضح مصدر مقرب من الفنانة أن رؤيتها لملامحها القديمة لأول مرة بعد الحادث أثرت فيها بعمق وجددت حيويتها الفنية. كما أضاف المصدر أن تكلفة الأنف الصناعي كانت مرتفعة، لكن النتيجة كانت تستحق ذلك تمامًا. ورغم أن الفنانة تفضل ارتداء الأنف الصناعي في المقابلات التلفزيونية المسجلة فقط، إلا أنها تفضل الظهور بشكلها الطبيعي في حياتها اليومية، مما يعكس تقبلها لذاتها بعد التحديات الصعبة التي مرت بها.

وتجدر الإشارة إلى أن حورية فرغلي عانت من مشكلات صحية معقدة نتيجة للحادث، الذي تسبب في كسر شديد في الأنف وإصابات أخرى، ما استدعى خضوعها لعدة عمليات جراحية متقدمة، بما في ذلك أربع عمليات في الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة بناء الأنف.

وخضعت حورية لتقنيات جراحية متقدمة في الولايات المتحدة، تضمنت توصيل الدم إلى جلد الأنف وزراعة غضاريف اُستخرجت من الصدر لاستبدال الأنسجة المتضررة، إضافة إلى استخدام الأطباء الخلايا الجذعية، وأجروا جلسات علاج بالأكسجين لتعزيز عملية الشفاء والتعافي.

بعد فترة طويلة من العلاج والتعافي، تعود حورية فرغلي إلى الساحة الفنية بدور البطولة في فيلم “جميلة والغضب”، وهو مشروع سينمائي دولي تحت إدارة المخرج خالد الحجر، الذي يعود بهذا العمل إلى عالم الإخراج السينمائي بعد غياب طويل.

فيلم “جميلة والغضب” يعد إنتاجًا مشتركًا بين فرنسا، إنجلترا، وهولندا، وتدور أحداثه في مصر وأربع دول أوروبية أخرى، حيث أكد المخرج خالد الحجر عبر حسابه على إنستجرام، أن اختيار حورية جاء بعد نجاح عمليتها الجراحية الأخيرة وعودتها لحالتها الصحية الطبيعية، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في قدراتها التمثيلية.

صدى البلد