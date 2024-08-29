والي الشمالية يرحب بالاستثمارات السعودية والخليجية بالولاية

التقى والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله، بمكتبه الاربعاء المستثمر السعودي مسفر الدوسري، بحضور مدير عام وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية مهندس عمر علي صالح.

واطلع والي الولاية على التسهيلات التي منحت للمستثمر السعودي وتكملة إجراءاته لإنشاء مصنع لتعليب الخضر والفاكهة في مخطط مدينة الأندلس الصناعية، في مساحة الفي مترا مربعا إضافة إلى الاستثمار في المجال الزراعي.

والتزم المستثمر السعودي بإكمال العمل في المصنع والمشروع الزراعي خلال ستة أشهر.

من جانبه أشار مدير عام وزارة الاستثمار والصناعة بالشمالية في تصريح(لسونا )إلى منح المستثمر السعودي كل التسهيلات لاستجلاب ماكينات المصنع وتوقع ان تكون استثمارات المستثمر السعودي مسفر الدوسري رافدا لاقتصاد الولاية من خلال إيجاد فرص عمل للشباب وتنفيذ مشاريع المسؤولية المجتمعية. ورحب باستثمارات الدول الشقيقة والصديقة مؤكدا تقديم التسهيلات لها،مشيرا إلى المدن والمناطق الصناعية التي تم تخطيطها بالولاية في مساحة عشرة ملايين فدانا.

سونا