مناقشة كيفية استيراد الابقار والمدخلات الزراعية من اثيوبيا

ناقش الاجتماع الذى عقده والى القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن احمد بمكتبه اليوم مع المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية المهندس عمار عبدالله سليمان ومديرى ادارة الحجر البيطرى والحجر الزراعى بحضور امين عام حكومة الولاية الاستاذ عبدالعظيم الجاموس ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة باستيراد ابقار الكرور و المدخلات الزراعية من الجارة اثيوبيا.

وأمن الاجتماع على ضرورة تسهيل الاجراءات المتعلقة باستيراد تلك السلع وفق الضوابط والشروط التى تحكم عمليات الاستيراد من الخارج.

واكد الوالى المكلف حرص حكومة الولاية على توفير مطلوبات الموسم الزراعى الماثل بالولاية والذى يعد موسما استثنائيا بعد خروج عدد كبير من ولايات البلاد من دائرة الانتاج بسبب ظروف الحرب .

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