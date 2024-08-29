الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم “عنب” بطولة آيتن عامر

أعلنت الفنانة آيتن عامر عن البوستر الرسمي لفيلمها الجديد “عنب”، الذي من المقرر عرضه في الفترة القادمة.

شاركت آيتن البوستر على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، حيث ظهرت فيه برفقة مجموعة من أبطال الفيلم داخل سيارة إسعاف.

فيلم “عنب” من بطولة آيتن عامر، ويشاركها فيه عدد كبير من نجوم الفن، منهم محمد رضوان، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، وهو من إخراج أحمد نور.

ونشرت آيتن البوستر عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهرت صورتها على البوستر رفقة مجموعة من أبطال العمل، وهم داخل سيارة إسعاف.

أبطال فيلم عنب

فيلم عنب بطولة الفنانة آيتن عامر، رفقة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم: “محمد رضوان، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، ومن إخراج أحمد نور.

بوابة الأهرام