الحبشي ناقش مع قيادات أمنية حلولاً للمشكلات المرورية في الجهراء

اجتمع محافظ الجهراء، حمد الحبشي، في ديوان المحافظة مع عدد من القيادات الأمنية ومسؤولي إدارة المرور، بمن فيهم العميد د. حمد رشيد الطوالة، مدير أمن المحافظة، والعميد أشرف الأمير، مدير إدارة تخطيط وبحوث المرور، والعقيد عبدالله الحويلة، مساعد مدير مرور الجهراء، والعقيد أحمد العازمي من إدارة الأمن العام، ود. م. أمل جاسم عبدالسلام، رئيس قسم بحوث حوادث المرور، وم. أحمد عبيد الظفيري من قسم هندسة المرور، وم. فلاح محمد العنزي، كبير مهندسي هندسة المرور. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة القضايا المرورية في المحافظة بشكل عام، حيث تم تقديم عرض مرئي يتناول المشاكل المرورية وسبل حلها بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية في الجهراء. وتم طرح عدد من المقترحات، منها إنشاء جسور مشاة على طريق الدائري الرابع بين منطقتي أمغرة ومدينة جابر الأحمد، وكذلك على طريق مرزوق المتعب وشارع دعبل الخزاعي. كما تم التطرق إلى فكرة إنشاء دوار على طريق مرزوق المتعب لتخفيف الازدحام المروري، بالإضافة إلى اقتراح وضع حاجز شبكي على طول طريق الدائري السادس للحد من الحوادث المرورية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب محافظ الجهراء حمد الحبشي عن شكره وتقديره لجميع المسؤولين في إدارة الأمن العام والمرور المشاركين في الاجتماع على جهودهم الواضحة في متابعة احتياجات محافظة الجهراء، لافتا إلى أن المحافظة لن تألو جهدا في البحث عن الحلول الممكنة من خلال وضع الآليات المناسبة والتنسيق مع الجهات ذات الشأن في تطوير الطرق والشوارع في المحافظة.

الأنباء الكويتية