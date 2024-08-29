محمد خليفة: أُهدي «يا عيون» لزوجتي “السعادة في حياتي تكتمل لحظة لقاك”

أصدر المطرب محمد خليفة أغنيته العاطفية الثانية بعنوان «يا عيون»، وهي من كلمات الشاعر صقر، وألحان الموهوب الجديد الطاووس، وتوزيع خالد زكي.

وأوضح خليفة أن الأغنية تتميز بإيقاع الرومبا الخليجي، مشيرًا إلى أنه عندما قرأ كلمات الأغنية شعر بأنها تعكس جزءًا مهمًا من حياته الشخصية، وهو بداية علاقته بزوجته. لذلك قرر إهداء هذه الأغنية لها، لأنها تعبر عنها بشكل خاص وتستحق هذا الإهداء. وأضاف خليفة أن «يا عيون» هي الأغنية الثانية له بعد «ذبحني شوقي»، التي كانت من كلمات الشاعر منصور الفضلي وألحان البروفيسور يعقوب الخبيزي. وقال: “تقول كلماتها: …”

يا عيون شوفها يبعد عن المخنوق ضيقة

انورت سود الليالي كلها بطله سناك

ما تكفيني ثواني وما تكفيني دقيقة

انتي حتى العمر كله ما يكفيني معاك

أنا ما صدقت أشوفك والله بعدك ما أطيقه

السعادة في حياتي تكتمل لحظة لقاك.

الأنباء الكويتية